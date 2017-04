Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 51,70 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zisk koncernu Schlumberger klesol v 1. štvrťroku o vyše 40 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. apríla (TASR) - Ceny ropy dnes zaznamenali pokles, keďže Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) stále ešte nepotvrdila, či sa dohoda o znížení ťažby predĺži aj na obdobie po 30. júni a navyše Rusko naznačilo, že v prípade jej nepredĺženia by sa produkcia mohla zvýšiť a dosiahnuť 30-ročné maximum.povedal Tim Evans, ropný analytik zo spoločnosti Citi Futures. Navyše Rusko naznačilo, že v prípade ukončenia platnosti dohody sú ruské firmy pripravené na výrazné zvýšenie produkcie.povedal cez víkend na okraj ekonomickej konferencie v Krasnojarsku podpredseda ruskej vlády Arkadij Dvorkovič.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom klesla do 20.29 h SELČ o 32 centov na 51,64 USD (47,60 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy rovnako s júnovým kontraktom klesla o 39 centov na 49,23 USD za barel. Minulý týždeň zaznamenali ceny ropy približne 7-% pokles, pod čo sa najväčšou mierou podpísala rastúca ťažba ropy z bridlíc v USA.Americký koncern Schlumberger oznámil za 1. kvartál tohto roka pokles zisku o viac než 40 %, pod čo sa do veľkej miery podpísali slabšie tržby z medzinárodných trhov. Čiastočne výsledky Schlumbergeru ovplyvnilo aj obmedzenie produkcie v jeho projekte v Ekvádore.Najväčší poskytovateľ služieb v ropnom priemysle na svete v minulých dňoch oznámil, že čistý zisk za prvé tri mesiace dosiahol 279 miliónov USD (257,19 milióna eur). V rovnakom období minulého roka dosiahla firma zisk 501 miliónov USD. Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol zisk na akciu 25 centov, čo bolo v súlade s odhadmi analytikov.Tržby sa zvýšili o 5,7 % na 6,89 miliardy USD. Napriek tomu spoločnosť mierne zaostala v tejto oblasti za očakávaniami trhov, keďže analytici počítali s rastom tržieb na 6,96 miliardy USD. Dôvodom sú najmä slabšie tržby na medzinárodných trhoch. Viac sa firme darilo na severoamerických trhoch, kde jej tržby zaznamenali medziročne takmer 28-% rast.