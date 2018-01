Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však udržala nad 70 USD/barel

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Singapur 26. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, napriek pokračujúcemu obmedzovaniu ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a oslabeniu kurzu dolára. Analytici to vysvetľujú blížiacim sa koncom kľúčovej sezóny, počas ktorej je dopyt po energiách najvyšší. Cena ropy Brent sa však aj naďalej udržala nad hranicou 70 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI sa pohybuje nad 65,40 USD/barel.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom klesla do 7.43 h SEČ o 13 centov na 70,29 USD (56,65 eura) za barel. V priebehu predchádzajúceho obchodného dňa dosiahla najvyššiu hodnotu od decembra 2014, keď zaznamenala 71,28 USD/barel.Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v marci, klesla o 6 centov na 65,45 USD za barel. Aj WTI zaznamenala vo štvrtok (25.1.) najvyššiu úroveň od decembra 2014, keď na krátky čas dosiahla 66,66 USD/barel.Ako povedal Georgi Slavov z maklérskej spoločnosti Marex Spectron, aj napriek všeobecne priaznivému výhľadu v oblasti dopytu po rope zaznamenali trhy krátkodobýspojený s blížiacim sa koncom sezóny charakteristickej vysokým dopytom po energiách na severnej pologuli. Viaceré rafinérie boli odstavené v dôsledku údržby, čo sa krátkodobo odrazilo na nižšom dopyte po rope.Ako uviedla americká investičná banka Jefferies, v USA sa začalo obdobie. Navyše, banka poukázala aj na z rovnakého dôvodu blížiacu sa plánovanú odstávku rafinérií na Blízkom východe.Ďalším nepriaznivým faktorom pre ceny ropy je rastúca produkcia v USA. Očakáva sa, že už čoskoro dosiahne 10 miliónov barelov denne. Minulý týždeň totiž zaznamenala 9,88 milióna barelov/deň. To znamená, že v súčasnosti je už zhruba na úrovni produkcie v Saudskej Arábii a blíži sa k objemu ťažby v Rusku. To minulý rok vyprodukovalo v priemere 10,98 milióna barelov denne.(1 EUR = 1,2407 USD)