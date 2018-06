Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 74 USD za barel

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Singapur 25. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena ropy Brent zaznamenala pokles o vyše 1,5 %, keď trhy ovplyvnilo rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýšiť produkciu. Aj napriek tomu ale analytici očakávajú, že svetový trh s ropou zostane do konca tohto roka do veľkej miery napätý.Spočiatku po rozhodnutí OPEC ceny ropy vyskočili a piatkové obchodovanie (22.6.) uzatvorili rastom. Viacerí obchodníci totiž počítali s výraznejším navýšením ťažby. Neskôr však oznámené navýšenie ťažby o 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov) od júla tohto roka začalo na trhy pôsobiť a najmä cena Brentu išla nadol.Aj cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala pokles, ale omnoho miernejší, keďže ju čiastočne podržali informácie o miernom poklese počtu aktívnych ťažobných vrtov v USA. To signalizuje určité zmiernenie produkcie ropy v Spojených štátoch v nasledujúcom období.Počet aktívnych ropných vrtov v USA klesol v minulom týždni o jeden na 862, uviedla spoločnosť Baker Hughes. Je to prvé zníženie za posledných 12 týždňov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 7.27 h SELČ o 1,20 USD na 74,35 USD (63,83 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 68,44 USD/barel, čo oproti piatkovej uzávierke predstavuje pokles o 14 centov.