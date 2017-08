Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 52 dolárov za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. augusta (TASR) - Ceny ropy dnes zaznamenali pokles z 9-týždňových maxím, pričom cena Brentu sa dostala pod 52 USD za barel (159 litrov). Ceny ropy ovplyvnili najmä informácie o zvýšenej produkcii a rekordnom vývoze komodity zo štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Podľa ekonómov trhy začínajú pochybovať o efektivite dohody OPEC o škrtoch v produkcii ropy, keďže v júli ropný kartel zvýšil ťažbu na tohtoročné maximum. Navyše, export zaznamenal rekordné hodnoty.Ďalšie nepriaznivé informácie prišli z USA, ktoré uviedli, že za týždeň do 28. júla sa produkcia ropy v Spojených štátoch zvýšila na 9,43 milióna barelov denne. To je najvyššia hodnota produkcie od augusta 2015.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 18.27 h SELČ o 64 centov na 51,78 USD (43,89 eura). Počas dňa zaznamenala pokles až na 51,56 USD/barel.Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom klesla o 71 centov na 48,87 USD za barel. V priebehu dňa zaznamenala pokles na 48,78 USD/barel.