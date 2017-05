Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 52 USD/barel

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. mája (TASR) - Ceny ropy dnes klesli, pričom cena Brentu zaznamenala pokles pod 52 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú signály z Líbye o zvýšení produkcie a obavy, že rozhodnutie najväčších producentov ropy pokračovať v programe znižovania ťažby aj po 30. júni nebude stačiť na zlikvidovanie prebytku ropy na trhu.V dôsledku technických problémov pri ťažbe z ložiska Šarára dosahovala produkcia Líbye okolo 784.000 barelov denne. Dnes však podľa informácií štátnej ropnej spoločnosti NOC mala začať rásť na 800.000 barelov denne.Zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších ropných producentov vrátane Ruska sa minulý týždeň vo Viedni dohodli na predĺžení programu znižovania produkcie s cieľom skresať nadmerné zásoby na svetových trhoch a podporiť ceny ropy. Pôvodná dohoda o obmedzovaní ťažby z konca minulého roka platí do 30. júna, producenti ropy ju preto predĺžili o ďalších deväť mesiacov, teda do konca marca 2018. Rozsah obmedzení ale nezmenili, čo trhy sklamalo a výsledkom bolo, že ceny ropy v posledných dňoch klesali.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 20.00 h SELČ o 43 centov na 51,86 USD (46,42 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, sa znížila o 12 centov na 49,68 USD/barel.