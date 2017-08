Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 52 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

New York 21. augusta (TASR) - Po prudkom raste na záver minulého týždňa sa dnes situácia na ropných trhoch opäť zmenila a ceny ropy zaznamenali pokles takmer o 2 %. Podľa analytikov je za tým čiastočný výber ziskov pred kľúčovými informáciami o vývoji zásob ropy v USA.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 19.19 h SELČ o 97 centov na 51,75 USD (44 eur) za barel (159 litrov). Na porovnanie, na záver piatkového obchodovania (18.8.) vzrástla o viac než 3 %, keď ju do veľkej miery podporil pokles počtu aktívnych ropných vrtov v USA.Klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom. Dosiahla 47,60 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 91 centov. Aj v jej prípade sa cena na záver piatkového obchodovania zvýšila zhruba o 3 %."Po piatkovom prudkom raste cien sme momentálne svedkami čiastočného výberu ziskov," povedal analytik z ABN Amro Hans van Cleef. Ako dôvod reakcie investorov uviedol opätovnú neistotu v súvislosti s očakávanými informáciami o zásobách ropy v USA, ale aj s plnením dohody o obmedzovaní produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).