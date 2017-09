Ceny ropy klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 21. septembra (TASR) - Ceny ropy dnes klesli. Prispel k tomu nárast jej zásob v USA minulý týždeň aj posilnenie dolára, ktoré zdražuje nákup ropy na trhoch s inou menou.Produkcia ropy v USA sa už do značnej miery zotavila po odstávke ťažobných zariadení, ktorú spôsobil hurikán Harvey. A aj dopyt po americkej ľahkej rope by mohol čoskoro stúpnuť, ak Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predĺži a rozšíri limity na ťažbu, aby zredukovala nadmerné skladové zásoby aj dodávky ropy na trhy.OPEC sa má stretnúť vo Viedni v piatok 22. septembra na rokovaniach spolu s ďalšími veľkými producentmi, vrátane Ruska. Vlani sa dohodli, že znížia svoju produkciu o približne 1,8 milióna barelov denne do marca 2018.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa dnes o 7.33 SELČ predával po 50,65 USD (42,18 eura). To je o 4 centy menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 12 centov na 56,17 USD za barel.