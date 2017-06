Ceny ropy klesli na najnižšiu hodnotu za vyše sedem mesiacov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. júna (TASR) - Ceny ropy dnes zaznamenali prudký pokles, pričom cena ropy Brent sa dostala k úrovni 45,60 USD za barel (159 litrov). To predstavuje vyše 7-mesačné minimum. Na najnižšiu úroveň za viac než sedem mesiacov klesla aj americká ropa WTI. Trhy stále ovplyvňujú informácie o zvyšovaní produkcie zo strany Líbye a Nigérie, ktoré sú členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj zo strany USA. To podkopáva úsilie OPEC posilniť ceny komodity prostredníctvom obmedzenia ťažby.Líbya zvýšila ťažbu minulý mesiac o viac než 50.000 barelov denne na 885.000 barelov/deň. Rastie aj produkcia ropy v Nigérii a očakáva sa, že export nigérijskej ropy Bonny Light dosiahne v auguste 226.000 barelov denne po júlovom vývoze na úrovni 164.000 barelov denne.Navyše sa zvyšuje aj produkcia v USA. To ukázali ostatné údaje spoločnosti Baker Hughes. Tá koncom minulého týždňa zverejnila, že počet aktívnych ropných vrtov v USA sa minulý týždeň opäť zvýšil, už 22. týždeň po sebe.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 16.41 h SELČ o 1,30 USD na 45,61 USD (40,88 eura) za barel. To je najnižšia hodnota od 15. novembra.Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom, ktorý dnes vyprší, klesla o 1,35 USD na 42,85 USD/barel. To je podobne ako v prípade ceny Brentu najnižšia hodnota od polovice novembra.