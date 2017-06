Ceny ropy klesli, spor arabských štátov môže ovplyvniť dohodu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v priebehu dňa výkyvy, pričom cena Brentu spočiatku vzrástla o 1 %, aby následne klesla pod 50 USD za barel (159 litrov). Dôvodom je nový spor medzi arabskými krajinami.Štyri arabské štáty Saudská Arábia, Egypt, Bahrajn a Spojené arabské emiráty (SAE) dnes skoro ráno prerušili diplomatické vzťahy s Katarom. Vlády týchto štátov totiž obvinili katarskú vládu z podpory radikálnych islamistických skupín a terorizmu v regióne a z pestovania vzťahov s Iránom. Následne vzťahy s Katarom prerušila aj jemenská medzinárodne uznaná vláda. Nasledovalo rozhodnutie leteckých spoločností Emirates, Etihad Airways, Air Arabia a saudských Arabian Airlines (Saudia), že od utorka 6. júna pozastavia lety do katarskej Dauhy až do odvolania.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent následne vzrástla približne o 1 %. Neskôr sa však ceny komodity korigovali, keď sa trhy začali obávať, že spor by mohol viesť Katar k odstúpeniu od dohody o obmedzovaní produkcie. Na tom sa ropní producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorej je Katar členom, dohodli ešte koncom minulého roka. Koncom mája tohto roka na zasadnutí vo Viedni rozhodli, že program obmedzovania ťažby predĺžia o ďalších deväť mesiacov.Pri produkčnej kapacite okolo 600.000 barelov denne nepatrí Katar ku kľúčovým producentom ropy v rámci OPEC. Na druhej strane napätie medzi členmi ropného kartelu by mohlo podľa analytikov ovplyvniť dodržiavanie dohody, ktorej cieľom je znížiť prebytky na trhu a podporiť ceny ropy.povedal analytik zo spoločnosti Petromatrix Olivier Jakob. Ako dodal, čo sa týka dodávok, veľké zmeny sa vzhľadom na objem produkovaný Katarom neočakávajú, dohoda o produkčných limitoch však môže byť za týchto okolností menej efektívna.Cena Brentu klesla do 14.50 h SELČ o 52 centov na 49,43 USD (44,07 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 47,22 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 44 centov.