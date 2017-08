Ceny ropy klesli takmer o 1,50 USD, cena Brentu skĺzla pod 51,50 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli takmer o 1,50 USD, pričom cena Brentu skĺzla pod 51,50 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú najnovšie informácie, že najväčší producenti pokračujú vo vysokej ťažbe, čo znižuje šance, že nadmerné zásoby komodity vo svete sa v dohľadnom čase výraznejšie zredukujú.Ako uviedla agentúra Reuters v najnovšom prieskume, produkcia komodity zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zaznamenala v júli rast. Krajiny ropného kartelu pritom uzatvorili dohodu o znižovaní ťažby.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 19.33 h SELČ o 1,40 USD na 51,32 USD (43,45 eura) za barel. V podobnom rozsahu sa znížila aj cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom. Klesla o 1,41 USD na 48,76 USD za barel.