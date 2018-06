Ceny ropy mierne klesli, americká WTI sa predáva výrazne nad 65 USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Londýn 8. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli v reakcii na výrazný štvrtkový (7. 6.) nárast. Americká WTI sa obchodovala vysoko nad 65 USD (54,92 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa v piatok o 8.05 SELČ predával po 65,67 USD. To bolo o 28 centov alebo 0,42 % viac než vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si vo štvrtok pripísal 1,17 USD a uzavrel na úrovni 65,95 USD za barel. Augustový kontrakt v piatok ráno zlacnel o 42 centov alebo 0,54 % na 76,90 USD za barel.Dôvodom piatkového oslabenia je podľa obchodníkov reakcia na štvrtkové zvýšenie cien. To spôsobila napríklad situácia vo Venezuele zasiahnutej hlbokou hospodárskou krízou, kde sa produkcia prepadá. Aktuálne v prístavoch krajiny čaká množstvo tankerov na ropu.