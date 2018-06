Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 76,50 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 4. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne klesli, keďže trhy ovplyvňujú informácie o rekordnej produkcii v USA a navyše, čaká sa na rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov zvýšiť objem ťažby.Produkcia ropy v Spojených štátoch dosiahla v marci nový rekord 10,47 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), uviedlo koncom minulého týždňa americké ministerstvo energetiky. Navyše, podľa informácií spoločnosti Baker Hughes, počet aktívnych ropných vrtov za týždeň do 1. júna opäť vzrástol. Americké firmy pridali síce len dva vrty navyše, celkový počet ale dosiahol 861, čo je najvyšší počet od marca 2015. Za posledných deväť týždňov sa tak počet aktívnych ropných vrtov zvýšil v ôsmich z nich, čo znamená, že produkcia ropy v USA bude naďalej rásť.Koncom júna sa vo Viedni zídu zástupcovia OPEC a krajín mimo ropného kartelu na čele s Ruskom, aby prediskutovali zvýšenie ťažby s cieľom riešiť očakávaný výpadok dodávok zo strany Iránu. USA sa totiž rozhodli, že odstúpia od jadrovej dohody mocností s Iránom z roku 2015 a voči krajine opätovne zavedú sankcie. Tie by sa dotkli aj ropného sektora.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s augustovým kontraktom klesla do 7.13 h SELČ o 33 centov na 76,46 USD (65,52 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júli sa znížila o 10 centov na 65,71 USD/barel.