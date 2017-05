Ceny ropy mierne klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. mája (TASR) - Ceny ropy dnes ráno mierne klesli. Americká WTI sa obchoduje tesne pod hranicou 51 USD (45,36 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa dnes ráno predával po 50,91 USD. To bolo o 22 centov menej než v pondelok (22. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si počas pondelka pripísal 46 centov alebo 0,9 % a uzavrel na úrovni 51,13 USD za barel. Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes ráno zlacnel o 45 centov na 53,42 USD za barel.Podľa obchodníkov je dôvodom aktuálneho poklesu cien čierneho zlata protipohyb po prudkom náraste v predchádzajúcich dňoch. Príčinou dobrej nálady na trhu s ropou je štvrtkové (25. 5.) stretnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Trh počíta s tým, že kartel spoločne s Ruskom predĺži platnosť dohody o obmedzení ťažby až do budúceho roka, čo povedie k zníženiu ponuky na trhu.