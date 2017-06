Ceny ropy mierne klesli

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. júna (TASR) - Ceny ropy dnes zaznamenali pokles v reakcii na informácie o raste zásob ropy aj benzínu v USA. To naznačuje, že tri roky trvajúce nadmerné zásoby ropy na trhoch budú pretrvávať ešte nejaký čas.V posledných dňoch sa ceny komodity mierne zotavili. Situáciu ale opäť zhoršila správa Amerického ropného inštitútu (API), ktorý uviedol, že zásoby ropy za týždeň do 23. júna vzrástli o 851.000 barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom očakávali ich pokles až o 2,6 milióna barelov. Zvýšili sa aj zásoby benzínu, a to o 1,4 milióna barelov, napriek tomu, že v USA sa pred niekoľkými týždňami začala letná motoristická sezóna.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s augustovým kontraktom klesla do 7.09 h SELČ o 12 centov na 46,53 USD (41,26 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI sa znížila o 20 centov na 44,04 USD/barel.