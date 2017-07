Ceny ropy mierne klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 19. júla (TASR) - Ceny ropy dnes mierne klesli, keďže investori očakávajú nové údaje o vývoji zásob ropy v USA, ktoré sa minulý týždeň pravdepodobne zvýšili.Podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 14. júla o 1,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Ak sa to potvrdí, bude to ich prvé zvýšenie po dvoch týždňoch poklesu.Ale API zároveň predpovedá, že zásoby benzínu v sledovanom období klesli. Dopyt po benzíne v USA sa zvyčajne zvyšuje počas letnej motoristickej sezóny.Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa dnes o 7.26 SELČ predával po 46,29 USD (40,06 eura). To je o 11 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Aj cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes klesla o 11 centov na 48,73 USD za barel.