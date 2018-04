Ceny ropy mierne klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 20. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno po výraznom náraste z predchádzajúcich dní mierne klesli. Americká WTI sa obchoduje tesne nad hranicou 68 USD (54,92 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa v piatok o 7.40 SELČ predával po 68,09 USD. To bolo o 20 centov alebo 0,29 % menej než vo štvrtok (19. 4.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 13 centov alebo 0,18 % na 73,65 USD za barel.Od začiatku týždňa však cena americkej ropy stúpla takmer o 3 %. Podporil ju napríklad prekvapivý pokles ropných rezerv v USA v uplynulom týždni.Trh sa v piatok sústredí na stretnutie predstaviteľov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruska v saudskoarabskom meste Džidda. Dohoda medzi kartelom OPEC, Ruskom a ďalšími producentmi o obmedzení ťažby, ktorá by mala platiť do konca tohto roka, aktuálne podporuje ceny čierneho zlata.(1 EUR = 1,2382 USD)