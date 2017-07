Ceny ropy mierne klesli, naďalej sa držia blízko 8-týždňového maxima

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 27. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali mierny pokles, aj naďalej sa ale udržujú blízko 8-týždňového maxima. Na túto úroveň ich posunuli informácie o výraznejšom než očakávanom poklese zásob komodity v USA. Nečakane prudký pokles ropných zásob v Spojených štátoch podporil očakávania trhov, že svetové zásoby ropy by sa mohli čiastočne zredukovať.Ropné zásoby v USA klesli za týždeň do 21. júla o 7,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom očakávali pokles približne o 2,6 milióna barelov.V reakcii na tento vývoj vzrástla cena severomorskej ropnej zmesi Brent na záver stredajšieho obchodovania (26.7.) o 1,5 % a obchodovanie uzatvorila tesne pod 51-dolárovou hranicou. Z tej zaznamenala dnes mierny pokles, aj naďalej sa však pohybuje okolo úrovne spred dvoch mesiacov.Cena Brentu so septembrovým kontraktom klesla do 7.15 h SELČ o 12 centov na 50,85 USD (43,67 eura) za barel. O 12 centov sa znížila aj cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako so septembrovým kontraktom, ktorá tak dosiahla 48,63 USD za barel.