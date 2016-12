Ceny ropy mierne klesli, za rok sa však čaká ich rast

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali mierny pokles, za celý rok by však mali dosiahnuť najvýraznejší rast za posledných sedem rokov. Podporu trhom poskytla najmä dohoda štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a štátov mimo ropného kartelu o znížení produkcie od januára.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou vo februári klesla do 16.43 h SEČ o 11 centov na 53,66 USD (50,91 eura) za barel (159 litrov). Mierny pokles zaznamenala aj cena severomorskej ropy Brent s marcovým kontraktom. Klesla o 18 centov na 56,67 USD za barel.Za celý rok však cena Brentu vzrástla približne o 50 % a cena americkej WTI zaznamenala rast zhruba o 43 %. V obidvoch prípadoch to znamená najvýraznejší ročný rast od roku 2009, keď cena ropy Brent vzrástla oproti predchádzajúcemu roku o 78 % a cena ropy WTI o 71 %.K optimistickým náladám prispelo najmä rozhodnutie štátov OPEC a ďalších producentov znížiť od januára ťažbu ropy s cieľom podporiť ceny komodity. Dôležitým faktorom v budúcom roku bude aj vývoj globálneho dopytu. Aj keď v celkových odhadoch sa analytici líšia, v jednom sa zhodujú: že za rastom dopytu po rope vo svete bude aj naďalej Ázia.