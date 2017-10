Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu je nad 60,50 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. októbra (TASR) - Ceny ropy mierne vzrástli, keďže nálady na trhu naďalej ovplyvňujú očakávania, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti predĺžia súčasnú dohodu o obmedzovaní produkcie na obdobie po marci 2018. Výraznejšiemu rastu cien však bránia informácie z Iraku o zvyšovaní exportu ropy z krajiny.OPEC sa spolu s Ruskom a ďalšími producentmi ešte koncom minulého roka dohodol na obmedzení produkcie ropy od januára 2017 na obdobie šiestich mesiacov. Ku koncu mája sa krajiny rozhodli dohodu predĺžiť až do konca roka 2018. Teraz kľúčoví producenti ako Saudská Arábia a Rusko dali najavo, že sú ochotní uvažovať o ďalšom predĺžení programu.Na druhej strane, Irak oznámil zvýšenie vývozu zo svojich ložísk na juhu krajiny. Navyše, nepriaznivou správou pre vývoj cien ropy je aj rast produkcie v USA. Tá je v porovnaní s polovicou roka 2016 v súčasnosti zhruba o 13 % vyššia.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla do 19.09 h SEČ o 13 centov na 60,57 USD (52,16 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa zvýšila o 16 centov na 54,06 USD za barel.(1 EUR = 1,1612 USD)