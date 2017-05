Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa dostala pod 54 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali mierny rast a cena Brentu sa dostala tesne pod 54 USD za barel (159 litrov). Trhy totiž čakajú na rozhodnutie najväčších producentov ropy pokračovať v doterajších produkčných škrtoch.Členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa vo štvrtok 25. mája zídu vo Viedni a očakáva sa, že oznámia predĺženie pôvodne 6-mesačnej dohody o obmedzovaní ťažby. Tá súčasná platí do 30. júna. Podľa posledných informácií je pravdepodobné, že producenti by mohli dohodu predĺžiť o ďalších deväť mesiacov.Výraznejšiemu rastu cien však zabránil nečakaný návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa predať v nasledujúcich 10 rokoch polovicu z terajších ropných rezerv. Ich objem dosahuje takmer 688 miliónov barelov. Podľa Bieleho domu by to umožnilo získať okolo 16,5 miliardy USD (12,04 miliardy eur), ktoré by vláda chcela použiť na riešenie vysokého štátneho dlhu.Cena severomorskej ropy Brent s dodávkou v júli vzrástla do 19.12 h SELČ o 11 centov na 53,98 USD za barel. Mierny rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom. Zvýšila sa o 13 centov na 51,26 USD za barel.(1 EUR = 1,1215 USD)