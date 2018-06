Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 76,50 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Singapur 12. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, rast bol však len minimálny, keďže na trhy pôsobia rozdielne faktory. Trhy na jednej strane ovplyvňuje rastúca ťažba zo strany veľkých producentov, na druhej zaznamenávajú podporu v dôsledku niektorých politických udalostí. Tou bola napríklad schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.Trump ešte pred podpisom dohody uviedol, že summit dopadol nad očakávania.citovala Trumpa agentúra DPA.povedal Shannon Rivkin z austrálskej spoločnosti Rivkin Securities.Na druhej strane ale ceny ropy tlačí smerom nadol rastúca ťažba zo strany najväčších producentov ako Saudská Arábia, Rusko a USA. Podľa ruských médií produkcia ropy v Ruskej federácii vzrástla začiatkom júna nad 11 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov), zatiaľ čo Rusko má podľa dohody s OPEC ťažiť pod 11 miliónov barelov denne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.46 h SELČ 76,53 USD (64,91 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 7 centov.Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 66,25 USD/barel. To predstavuje rast o 15 centov.(1 EUR = 1,1790 USD)