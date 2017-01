Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 56 USD/barel

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali rast, v prípade ceny Brentu však nebol výrazný, keďže pozitívum v podobe poklesu kurzu dolára vymazala prognóza, že Rusko tento rok pravdepodobne dosiahne nový rekord v objeme ropnej produkcie.Spočiatku ceny ropy podporil pokles kurzu dolára. Americká mena reagovala na vyjadrenia novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, že konkurencieschopnosť amerických firiem poškodzuje práve silná mena.Neskôr sa ale rast cien ropy zmiernil, keď ekonómovia oslovení agentúrou Reuters uviedli, že v tomto roku očakávajú v Rusku nový postsovietsky rekord v ťažbe ropy. Počítajú totiž s tým, že po skončení platnosti dohody so štátmi OPEC o obmedzení produkcie (platí do konca júna) sa ťažba ropy v krajine opäť výrazne zvýši. Navyše, aj produkcia ropy v USA smeruje nahor.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom vzrástla do 19.45 h SEČ o 16 centov na 56,02 USD (52,43 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou vo februári sa zvýšila o 54 centov na 52,91 USD/barel. V skorších hodinách dnešného dňa predstavoval rast v obidvoch prípadoch viac než 1 USD.