Ceny ropy mierne vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 3. januára (TASR) - Ceny ropy v prvý obchodný deň roka 2017 mierne vzrástli. Americká WTI sa obchoduje okolo úrovne 54 USD (51,60 eura) za barel. Dôvodom zdraženia čierneho zlata je dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) s ďalšími veľkými producentmi o obmedzení produkcie.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s februárovým kontraktom sa dnes ráno o 7.56 SEČ predával po 54,01 USD. To bolo o 29 centov viac než v piatok (30. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas piatka stratil 5 centov a uzavrel na úrovni 53,72 USD za barel.Marcový kontrakt na ropu Brent dnes ráno zdražel o 32 centov na 57,14 USD za barel. Cena severomorskej ropy v piatok klesla o 3 centy na 56,82 USD za barel.Ceny ropy sa teda pohybujú na dohľad vlaňajších maxím dosiahnutých 12. decembra. V prípade americkej ropy WTI to bolo 54,41 USD za barel a v prípade Brentu 57,89 USD za barel.Od 1. januára oficiálne začala platiť dohoda o obmedzení ťažby, ktorú uzavrel kartel OPEC s ďalšími producentmi vlani v novembri a ktorá by mala znížiť prebytok ponuky na trhu. Celkovo by krajiny, ktorých sa to týka, mali zredukovať produkciu o 1,8 milióna barelov denne.