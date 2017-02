Ceny ropy mierne vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. februára (TASR) - Ceny ropy dnes popoludní mierne vzrástli. Trhy tak zareagovali na sankcie, ktoré administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila na 13 iránskych občanov a 12 spoločností za nedávnu skúšku iránskej balistickej rakety stredného doletu. Irán patrí totiž medzi 10 najväčších svetových producentov ropy.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa dnes o 18.07 SEČ predával po 53,75 USD (50,04 eura). To je o 21 centov alebo 0,39 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes do 18.07 SEČ vzrástla o 27 centov na 56,83 USD za barel.