Ceny ropy mierne vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali dnes mierny rast, keď ich čiastočne podporila pokračujúca redukcia ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), najnovšie však aj informácia o zvýšení dovozu ropy do Číny. Výraznejšiemu rastu cien však zabránili vysoké zásoby komodity v Spojených štátoch.Dovoz ropy do Číny vzrástol v januári medziročne o 27,5 %, napriek obmedzeniam vo výrobe, ktoré spôsobili oslavy nového lunárneho roka. To signalizuje vysoký dopyt po komodite na čínskom trhu. Na druhej strane, podľa nedávnych informácií amerického ministerstva energetiky sa zásoby ropy v Spojených štátoch v minulom týždni zvýšili až o 18,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Ekonómovia pôvodne očakávali rast len o 2,5 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.16 h SEČ 55,75 USD (52,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 12 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom zaznamenala rast o 11 centov na 53,11 USD/barel.