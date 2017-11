Ceny ropy mierne vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 3. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli. Americká WTI sa obchoduje vysoko nad hranicou 54 USD (46,37 eura) za barel a severomorská ropa Brent nad 60 USD za barel. Za aktuálnym zdražovaním čierneho zlata sú očakávania, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti predĺžia platnosť dohody o obmedzení ťažby, rovnako ako vysoký dopyt.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa v piatok o 8.45 SEČ predával po 54,68 USD. To bolo o 14 centov viac než vo štvrtok (2. 11.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Januárový kontrakt na ropu Brent zdražel o 9 centov na 60,71 USD za barel.Experti zdôvodnili aktuálny nárast cien vyhliadkami na predĺženie dohody medzi veľkými producentskými krajinami o obmedzení ťažby. Predĺženie už verbálne podporili viacerí ministri OPEC. Aktuálne by platnosť dohody mala skončiť v marci 2018. Na trhu sa špekuluje o tom, že platnosť dohody by sa mohla predĺžiť do konca roka 2018.