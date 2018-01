Ceny ropy mierne vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Singapur 8. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne vzrástli, keď ich podporili informácie o poklese počtu ropných vrtov v Spojených štátoch. Ceny komodity sa tak naďalej držia pod takmer 3-ročným maximom, ktoré zaznamenali minulý týždeň.Spoločnosť Baker Hughes uviedla, že počet aktívnych ropných vrtov v USA, čo je faktor, ktorý signalizuje ďalší vývoj produkcie, klesol v týždni do 5. januára o päť na 742. To podporilo ceny ropy, rast cien však nebol výrazný, nakoľko trhy počítajú s tým, že produkcia v USA aj tak čoskoro prekoná 10 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). V súčasnosti iba Rusko a Saudská Arábia produkujú viac.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla do 7.20 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 10 centov na 67,72 USD (56,22 eura) za barel. Minulý týždeň sa cena Brentu dostala na 68,27 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od mája 2015.Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom vzrástla o 12 centov na 61,56 USD za barel. V priebehu minulého týždňa zaznamenala rast na 62,21 USD/barel, čo bola rovnako ako v prípade Brentu najvyššia hodnota od mája 2015.(1 EUR = 1,2045 USD)