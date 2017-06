Ceny ropy mierne vzrástli, za celý týždeň sa však očakáva strata

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. júna (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli zhruba o 0,5 % a čiastočne tak zmazali straty, ktoré zaznamenali v priebehu tohto týždňa. Do veľkej miery sa pod to podpísali Spojené štáty, ktoré oznámili, že zásoby ropy nečakane vzrástli.V stredu (7.6.) zaznamenali ceny ropy na záver obchodovania pokles približne o 5 %, keď americké ministerstvo energetiky uviedlo, že zásoby ropy v USA vzrástli za týždeň do 2. júna o 3,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom očakávali pokles o 3,5 milióna barelov. Výsledok predstavuje prvý rast ropných zásob za posledných 10 týždňov.Následne sa ceny ropy čiastočne zotavili, štvrtkové (8.6.) obchodovanie však uzatvorili miernym poklesom. Dnes sa opäť zotavili, aj keď za celý týždeň sa očakáva viac než 3-% strata.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla do 19.59 h SELČ o 37 centov na 48,23 USD (43,15 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa zvýšila o 29 centov na 45,93 USD/barel.