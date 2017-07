Ceny ropy na záver týždňa klesli o viac než dolár

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. júla (TASR) - Ceny ropy klesli na záver tohto týždňa o vyše dolár, keď jedna z poradenských firiem v oblasti ropného trhu uviedla, že za tento mesiac očakáva ďalšie zvýšenie ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ropný kartel sa pritom s cieľom zvýšiť ceny komodity dohodol s ďalšími producentmi ropy na obmedzení ťažby. Vývoj na záver týždňa zároveň prispel k tomu, že ceny ropy zaznamenali pokles aj za celý týždeň.Spoločnosť Petro-Logistics uviedla, že produkcia zo strany OPEC by mala za mesiac júl vzrásť o 145.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To by podľa firmy malo celkovú produkciu OPEC posunúť nad 33 miliónov barelov denne. Okrem Nigérie by sa tento mesiac mali na vyššej produkcii podieľať aj Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri klesla na záver piatkového obchodovania (21.7.) o 1,24 USD a obchodovanie uzatvorila na úrovni 48,06 USD (41,28 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, zaznamenala pokles o 1,15 USD a piatkové obchodovanie uzatvorila na úrovni 45,77 USD/barel.Pokles zaznamenali ceny ropy aj za celý týždeň. V obidvoch prípadoch klesla cena komodity oproti záveru predchádzajúceho týždňa o viac než 1,6 %.