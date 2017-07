Ceny ropy na záver týždňa výrazne klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver tohto týždňa pokles približne o 3 %, keď trhy ovplyvnili informácie o raste produkcie v USA a zároveň o zvýšení exportu zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Aj záver tohto týždňa tak prispel k tomu, že za celý týždeň ceny ropy klesli, pričom cena americkej WTI zaznamenala pokles takmer o 4 %.Vývoz ropy zo štátov OPEC bol v júni tohto roka o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov) vyšší než v roku 2016. To vyvoláva pochybnosti, či dohoda štátov OPEC a niektorých ďalších producentov o obmedzovaní ťažby bude mať na prebytky komodity, a tým na ceny na trhu, nejaký efekt.Ako uviedol Matt Smith zo spoločnosti Clipperdata, dodávky ropy na trh pokračujú naďalej vysokým tempom.povedal Smith. Dôvodom je skutočnosť, že členovia OPEC Líbya a Nigéria sú spod dohody vyňaté, nakoľko ich produkciu v minulom období negatívne ovplyvňovali vnútorné konflikty.K tomu sa pridali správy z USA. Najskôr americké ministerstvo energetiky uviedlo, že produkcia ropy v USA vzrástla minulý týždeň o 1 % na 9,34 milióna barelov denne a neskôr spoločnosť Baker Hughes zverejnila, že za skončený týždeň zaradili ťažobné spoločnosti do prevádzky ďalších sedem ropných vrtov. Počet aktívnych ropných vrtov tak počas tohto týždňa vzrástol na 763. To je najviac od apríla 2015.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom klesla na záver piatkového obchodovania (7.7.) o 1,40 USD (2,9 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 46,71 USD (40,93 eura) za barel. V priebehu obchodovania zaznamenala pokles až takmer k 46-dolárovej hodnote, keď nakrátko dosiahla 46,28 USD/barel.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste klesla na záver piatkového obchodovania o 1,29 USD (2,8 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 44,23 USD za barel. Počas dňa klesla až na 43,78 USD/barel.V obidvoch prípadoch bol pokles ceny zaznamenaný aj za celý týždeň, čo znamená šiesty týždeň poklesu za posledných sedem týždňov. Cena Brentu sa za týždeň znížila o 2,5 % a cena WTI zaznamenala týždenný pokles o 3,9 %.