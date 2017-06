Ceny ropy na záver týždňa vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver piatkového obchodovania (9.6.) mierny rast, k čomu prispelo poškodenie ropovodu v Nigérii. Za celý týždeň však klesli takmer o 4 %.Spoločnosť Shell v Nigérii vyhlásila na dodávky nigérijskej ropy Bonny Light stav force majeure (zásah vyššej moci) po tom, ako niekto do ropovodu Trans-Niger navŕtal dieru, čo viedlo k úniku ropy. Nigéria bývala najväčším vývozcom ropy z Afriky, útoky rebelov a zlá hospodárska politika vlády ale spôsobili výpadky v dodávkach komodity.Najnovšie problémy čiastočne zmiernili tlak na ceny ropy, keďže Nigéria spolu s Líbyou nemusí dodržiavať produkčné limity, na ktorých sa dohodli štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti ešte koncom minulého roka. Pôvodne limity mali platiť do konca júna, v máji však bola dohoda predĺžená až do konca marca 2018.Podľa niektorých analytikov je však najnovší rast cien iba dočasný. "Myslím si, že ide len o dočasnú stabilizáciu," povedal analytik Gene McGillian zo spoločnosti pre prieskum trhu Tradition Energy v Stamforde (Connecticut). Ako dodal, pokračujúci rast produkcie ropy v USA bude na ceny tlačiť aj naďalej.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla na záver piatkového obchodovania o 29 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 48,15 USD (43,08 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla na záver obchodovania 45,83 USD/barel. To znamená rast o 19 centov.Za celý týždeň však ceny ropy v obidvoch prípadoch zaznamenali pokles takmer o 4 %. Pod to sa veľkou mierou podpísal nečakaný rast ropných zásob v USA za predchádzajúci týždeň. Americké ministerstvo energetiky uviedlo, že zásoby ropy v USA vzrástli za týždeň do 2. júna o 3,3 milióna barelov. Analytici pritom očakávali pokles o 3,5 milióna barelov. Výsledok predstavuje prvý rast ropných zásob za 10 týždňov.Navyše, spoločnosť Baker Hughes v týchto dňoch uviedla, že počet aktívnych ropných vrtov v Spojených štátoch vzrástol za ostatný týždeň (do 9. júna) o ďalších osem na 741. To je najvyšší počet aktívnych ropných vrtov od apríla 2015. To signalizuje ďalšie zvyšovanie ťažby ropy v USA.