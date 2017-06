Ceny ropy opäť klesli, cena Brentu sa zatiaľ udržala nad 50 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Londýn 7. júna (TASR) - Ceny ropy dnes opäť klesli, keďže na trhy naďalej pôsobia vysoké zásoby ropy vo svete, ktoré sa stále nedarí znížiť. Výraznejšiemu poklesu však zabránili informácie o vývoji zásob ropy v USA a aj vďaka tomu sa cena ropy Brent udržala tesne nad hranicou 50 USD za barel (159 litrov).Podľa obchodníkov pokračujúce vysoké zásoby ropy vo svete naďalej udržujú ceny ropy pod tlakom. A to napriek dohode štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, že budú pokračovať v redukcii ťažby, s ktorou začali v januári, až do konca marca 2018.Pozitívnou správou pre ceny ropy však bola informácia Amerického ropného inštitútu (API), že zásoby ropy v USA v minulom týždni výrazne klesli. Ako API uviedol vo svojom odhade, ropné zásoby v Spojených štátoch klesli v týždni do 26. mája o 8,7 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie amerického ministerstva energetiky, ktoré ministerstvo zverejní dnes.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 7.39 h SELČ o 10 centov na 50,02 USD (44,43 eura) za barel. V podobnom rozsahu zaznamenala pokles aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 48,07 USD, čo znamená pokles o 12 centov.