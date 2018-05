Ceny ropy opäť vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 80 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste, pričom cena ropnej zmesi Brent sa vrátila nad 80 USD za barel (159 litrov). Nad túto hranicu sa predtým dostala minulý týždeň, prvýkrát za 3,5 roka. Dôvodom sú očakávania ďalšieho poklesu produkcie ropy vo Venezuele, ako aj exportu ropy z Iránu.Ceny ropy na jednej strane ťahá nahor Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá spolu s ďalšími producentmi mimo ropného kartelu pokračuje v programe obmedzovania ťažby. Na druhej strane ich nahor posúvajú USA, ktoré po sporných nedeľňajších prezidentských voľbách (20.5.) vo Venezuele a opätovnom zvolení Nicolása Madura do funkcie hlavy štátu, uvalili na juhoamerickú krajinu nové sankcie. To by podľa analytikov mohlo ešte viac obmedziť tamojšiu produkciu ropy, ktorá už teraz dosahuje najnižšiu úroveň za posledné desaťročia.Navyše rastie napätie medzi Washingtonom a Teheránom po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že USA odstupujú od jadrovej dohody a voči Iránu opätovne zavedú sankcie.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 16.46 h SELČ o 1,07 USD na 80,29 USD (68,08 eura) za barel. Opäť sa tak dostala na 80-dolárovú hranicu, ktorú od novembra 2014 prekonala prvýkrát minulý týždeň.Rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI, aj keď v slabšom rozsahu. Zvýšila sa o 40 centov na 72,64 USD za barel. V priebehu dňa však vyskočila na 72,72 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota WTI od novembra 2014.