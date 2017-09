Ceny ropy opäť vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 20. septembra (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli. Trhy tak zareagovali na vyhlásenie irackého ministra ropného priemyslu, ktorý uviedol, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti zvažujú predĺženie alebo dokonca prehĺbenie limitov na ťažbu, aby znížili nadbytok ropy na trhu.OPEC a ďalší producenti, vrátane Ruska, sa dohodli na znížení produkcie o približne 1,8 milióna barelov denne do marca 2018 v snahe zredukovať globálne zásoby a nadbytok ropy na trhu a podporiť rast jej cien.Teraz zvažujú predĺženie dohody, ale názory sa rôznia. Niektoré štáty sú za predĺženie o tri až štyri mesiace, iné by chceli dohodu predĺžiť do konca roka 2018.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa dnes o 7.17 SELČ predával po 49,75 USD (41,55 eura). To je o 27 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 15 centov na 55,29 USD za barel.