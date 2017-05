Ceny ropy po rozhodnutí OPEC padli takmer štyri percentá

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. mája (TASR) - Ceny ropy dnes padli takmer o 4 %. Dôvodom bolo rozhodnutie Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o predĺžení obmedzenia ťažby, keďže trh počítal s výraznejším predĺžením alebo ďalším obmedzením produkcie.OPEC sa spoločne s ďalšími jedenástimi producentskými štátmi rozhodli predĺžiť dohodu o znížení ťažby o 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne do konca 1. kvartála 2018. Dohoda mala pôvodne platiť len do polovice tohto roka. Tesne pred dnešným zasadnutím sa začalo hovoriť o možnom predĺžení platnosti o 12 mesiacov alebo o ďalšom obmedzení produkcie, čo podporilo ceny. Saudskoarabský minister energetiky Chálid Fálih dnes uviedol, že ministri krajín OPEC nevidia potrebu ďalšieho zníženia ťažby.Barel americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa dnes o 18.46 SELČ predával po 49,32 USD. To bolo o 2,04 USD alebo 3,97 % menej než v stredu (24. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes zlacnel o 2 USD alebo 3,71 % na 51,96 USD za barel.(1 EUR = 1,1193 USD)