Ceny ropy po Trumpovej kritike OPEC klesli, neskôr sa pokles zmiernil

Londýn 20. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali oproti štvrtkovej uzávierke pokles, k čomu prispeli vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) ceny komodity umelo zvyšuje. Neskôr sa však rozsah ich poklesu zmiernil.Trump na Twitteri OPEC skritizoval a uviedol, že ceny ropy umelo tlačí nahor. Podľa nehoNeuviedol však, aké kroky by jeho administratíva mohla prijať v súvislosti s ropou či s OPEC. Zástupcovia ropného kartelu Trumpove obvinenia odmietli a uviedli, že OPEC znižovaním produkcie robí iba to, čo má, a tým je docielenie vyváženosti trhu.V prvej reakcii na Trumpove vyhlásenia ceny ropy zaznamenali výrazný pokles. Cena ropy Brent klesla takmer o 80 centov k hranici 73 USD/barel a cena WTI zaznamenala pokles o vyše 50 centov na približne 67,70 USD/barel.Neskôr sa však situácia na trhoch upokojila a pokles sa zmiernil. Do 19.15 h SELČ dosiahla cena Brentu s júnovým kontraktom 73,71 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 7 centov. Miernejší pokles než bezprostredne po Trumpovej kritike vykazovala aj cena WTI s dodávkou v máji. Tá dosiahla 68,13 USD/barel, čo znamená pokles o 16 centov.(1 EUR = 1,2309 USD)