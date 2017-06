Ceny ropy pokračovali v piatok v poklese, Brent zlacnel pod 50 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. júna (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok (2. 6.) v poklese a zvýšili svoje týždňové straty. Americká WTI uzavrela hlboko pod hranicou 48 USD (42,79 eura) za barel (159 litrov) a cena ropy Brent padla pod 50 USD za barel. Jedným z dôvodov bol aj ďalší nárast počtu aktívnych ropných vrtov v USA, ktorý sa zvýšil už dvadsiaty týždeň po sebe.Cena júlového kontraktu na americkú ropu WTI počas piatka klesla o 70 centov alebo 1,45 % na 47,66 USD. Za celý uplynulý týždeň padla o 4,3 %. Severomorská ropa Brent s augustovým kontraktom zlacnela o 68 centov alebo 1,34 % na 49,95 USD za barel.Počet aktívnych ropných vrtov v USA v uplynulom týždni stúpol o 11 na 733, čo bol najprudší nárast za takmer dva mesiace, uviedla spoločnosť Baker Hughes. Ropné firmy v USA od začiatku roka prudko zvyšujú ťažbu a snažia sa získať podiely na trhu na úkor Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruska.OPEC a ďalšie producentské štáty, ako Rusko, sa v máji dohodli na predĺžení dohody o znížení ťažby do konca 1. kvartála 2018. Pôvodne mala dohoda platiť len do polovice tohto roka. Experti však predpokladajú, že ponuka na trhu zostane vysoká z dôvodu nárastu produkcie v USA.Ďalším faktorom, ktorý mal negatívny vplyv na ceny čierneho zlata, bola piatková správa o májovom vývoji na trhu práce v USA. Tá ukázala, že tvorba pracovných miest sa nečakane prudko spomalila, aj keď miera nezamestnanosti klesla na 4,3 % zo 4,4 % v apríli. V USA sa v máji mimo poľnohospodárstvo vytvorilo len 138.000 nových pracovných miest, pričom ekonómovia počítali až so 182.000. Ministerstvo práce navyše výrazne korigovalo údaje za marec a apríl. Za tieto dva mesiace vzniklo o 66.000 menej miest, než sa doteraz predpokladalo.