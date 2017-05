Ceny ropy pokračovali v raste

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. mája (TASR) - Po raste zhruba o 3 % na záver stredajšieho obchodovania (10.5.) pokračovali ceny ropy v raste aj dnes. Na trhy stále pozitívne pôsobia informácie o výraznom poklese ropných zásob v USA, ako aj informácie o tom, že Alžírsko a Irak sú pripravené podporiť plány na predĺženie dohody Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o obmedzení ťažby.Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropy v USA klesli za týždeň do 5. mája o 5,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici očakávali pokles len o 1,8 milióna barelov.Ceny okrem toho podporilo vyhlásenie alžírskeho ministra energetiky, že Alžírsko a Irak podporujú predĺženie dohody o obmedzení ťažby. Dohodu uzatvorili štáty OPEC a 11 krajín mimo ropného kartelu koncom novembra minulého roka s tým, že bude platiť v 1. polroku tohto roka. Teraz sa uvažuje o jej predĺžení o ďalších šesť mesiacov a ako v týchto dňoch uviedla Saudská Arábia, nie je vylúčené, že by sa program mohol predĺžiť aj na obdobie po roku 2017. Rozhodnúť by sa malo 25. mája.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 7.16 h SELČ o 21 centov na 50,43 USD (46,34 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa zvýšila o 22 centov na 47,55 USD za barel. Na záver stredajšieho obchodovania sa ceny ropy zvýšili o viac než 3 %, čo bol najvýraznejší jednodňový rast od 1. decembra minulého roka.