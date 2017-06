Ceny ropy pokračujú stále v raste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 29. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste. Americká WTI sa obchoduje okolo 45 USD (39,56 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa dnes ráno o 7.56 SELČ predával po 45 USD. To bolo o 26 centov alebo 0,58 % viac než v stredu (28. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Augustový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes ráno zdražel o 23 centov alebo 0,49 % na 47,54 USD za barel.Ceny čierneho zlata podporili správy o produkcii v USA. Ťažba v Spojených štátoch sa v uplynulom týždni znížila o 100.000 barelov denne. Experti však upozorňujú na to, že to je len dočasný dôsledok uragánu Cindy a údržbárskych prác na ťažobných zariadeniach na Aljaške.Navyše klesli aj zásoby benzínu. Predtým mal negatívny vplyv na ceny nárast ropných rezerv. Prekvapivé zvýšenie zásob však nehralo v tomto prostredí žiadnu úlohu.