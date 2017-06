Ceny ropy pokračujú v páde, cena WTI sa blíži k 42 USD za barel

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy z nadmernej ponuky na trhu. Cena ropy Brent prvýkrát od vlaňajšieho novembra padla pod hranicu 45 USD (40,37 eura) za barel a cena americkej ropy WTI sa už blíži k úrovni 42 USD za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa dnes o 19.55 SELČ predával po 42,19 USD. To bolo o 1,32 USD alebo 3,03 % menej než v utorok (20. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Cena WTI sa dnes dostala až na 42,13 USD za barel, čo bolo najmenej od augusta 2016. Od vrcholu na konci februára cena ropy padla o vyše 20 %. Dôvodom sú obavy z vysokých zásob, ktoré prevážili nad krátkodobými signálmi, že trh smeruje k rovnováhe.Augustový kontrakt na ropu Brent sa dnes o 19.55 SELČ predával po 44,48 USD za barel. To bolo o 1,56 USD alebo 3,39 % menej než v utorok na konci obchodovania na londýnskej burze ICE. Cena severomorskej ropy dnes padla až na 44,42 USD za barel.Dnešná správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni klesli. Ani to však nestačilo na zníženie pesimizmu ohľadom nadmernej ponuky na trhu a vysokých zásob v rozvinutých krajinách. Aj napriek zníženiu totiž zostávajú rezervy nad sezónnym priemerom a produkcia v USA pokračuje v raste.Zásoby ropy v USA v uplynulom týždni padli o 2,45 milióna barelov a zásoby benzínu sa znížili o 577.999 barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Produkcia ropy v USA stúpla na 9,35 milióna barelov denne, čo je najviac za takmer dva roky.(1 EUR = 1,1147 USD)