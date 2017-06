Ceny ropy pokračujú v poklese, americká WTI sa obchoduje pod 44,50 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 22. júna (TASR) - Ceny ropy dnes ráno mierne klesli po ďalšom prudkom páde v stredu (21.6.). Americká WTI sa obchoduje pod hranicou 44,50 USD (39,92 eura) za barel a severomorská ropa Brent pod hranicou 45 USD za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa dnes ráno o 8.02 SELČ predával po 42,46 USD. To bolo o 7 centov menej než v stredu na konci obchodovania. Kontrakt počas stredy padol až na 10-mesačné minimum 42,13 USD za barel a nakoniec uzavrel obchodovanie so stratou 98 centov alebo 2,3 % na úrovni 42,53 USD za barel. Augustový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes ráno zlacnel o 9 centov na 44,73 USD za barel.Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni (do 16. júna) klesli o 2,5 milióna barelov, čo bolo viac, než očakávali analytici. Na trhu však naďalej pretrvávajú obavy z nadmernej ponuky a vysokých zásob v priemyselných krajinách. Hlavným dôvodom je nárast produkcie v USA, ktorá je najvyššia od augusta 2015.