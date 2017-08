Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod 52 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 9. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli tretí deň po sebe, napriek predbežným údajom o výraznejšom poklese zásob komodity v USA, než predpokladali analytici. Trhy totiž stále pochybujú o tom, či sa Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) podarí znížiť svetové zásoby ropy do takej miery, ako organizácia sľúbila.Americký ropný inštitút (API) v utorok večer (8.8.) uviedol, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni o 7,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 478,4 milióna barelov. Analytici pritom počítali s poklesom ropných zásob len o 2,7 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na dnešné oficiálne údaje, ktoré v popoludňajších hodinách stredoeurópskeho času zverejní americké ministerstvo energetiky.Zdá sa však, že trhy sú už imúnne voči informáciám o poklese amerických zásob ropy. Mnohí veľkí producenti a medzi nimi aj niektorí členovia OPEC totiž majú problém v dodržiavaní prisľúbených škrtov v objeme ťažby, na čom sa dohodli ešte koncom minulého roka. Dohoda o obmedzení produkcie, ktorá bola pôvodne platná do konca júna a v máji ju predĺžili do konca marca budúceho roka, by podľa OPEC mala znížiť nadmerné zásoby vo svete a podporiť tak ceny komodity. Navyše, Líbya a Nigéria sú spod dohody vyňaté, čo aj využívajú.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom klesla do 7.24 h SELČ o 22 centov (0,42 %) na 51,92 USD (43,95 eura) za barel. Na záver utorkového obchodovania klesla o 0,4 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v septembri zaznamenala pokles o 16 centov (0,33 %) na 49,01 USD/barel.