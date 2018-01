Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod 69 USD/barel

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 30. januára (TASR) - Po výraznom poklese na záver predchádzajúceho obchodovania klesli ceny ropy aj v utorok, pričom cena Brentu klesla prvýkrát za šesť dní pod 69 USD za barel (159 litrov). Dôvodom je rast produkcie v USA a posilnenie kurzu dolára.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci klesla do 8.27 h SEČ o 53 centov na 68,93 USD (55,68 eura) za barel. V priebehu utorkového obchodovania sa nakrátko dostala aj na 68,87 USD/barel. Pondelkové obchodovanie (29.1.) uzatvorila na úrovni 69,46 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamenalo pokles o 1,06 USD.Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 64,86 USD/barel. V porovnaní s pondelkovou uzávierkou to predstavuje pokles o 70 centov. V pondelok uzatvorila cena WTI obchodovanie na úrovni 65,56 USD za barel, čo znamená pokles o 58 centov. Za celý mesiac by však ceny ropy mali opäť vzrásť, už piaty mesiac po sebe.Dôvodom najnovšieho vývoja je pokračujúci rast produkcie v USA, k čomu sa pridalo aj posilnenie kurzu dolára. Očakáva sa, že ťažba ropy v Spojených štátoch, ktorá od polovice roka 2016 vzrástla o vyše 17 %, by už čoskoro mala presiahnuť 10 miliónov barelov denne.(1 EUR = 1,2379 USD)