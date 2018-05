Ceny ropy pokračujú v prepade

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 28. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkom poklese, keďže na trhy stále vplývajú signály zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruska, že na júnovej schôdzke by mohli rozhodnúť o zvýšení produkcie. Navyše, ťažba ropy v USA naďalej rastie a aj najnovšie údaje naznačujúce budúci vývoj v tejto oblasti v Spojených štátoch signalizujú, že tento trend sa nezmení.Ceny ropy v minulom období postupne rástli najmä v dôsledku programu OPEC a krajín mimo ropného kartelu na čele s Ruskom o obmedzovaní produkcie. Začiatkom apríla ich ešte viac podporili vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA odstupujú od jadrovej dohody mocností s Iránom a Washington plánuje na blízkovýchodnú krajinu opätovne uvaliť sankcie. To by znamenalo aj obmedzenie vývozu ropy z Iránu. Cena ropy Brent sa zvýšila až nad 80 USD za barel (159 litrov).V reakcii na tento vývoj však Rusko a Saudská Arábia informovali, že začali diskutovať o možnom zvýšení produkcie, údajne o 1 milión barelov denne. Konečné rozhodnutie by malo padnúť na schôdzke ropných producentov, ktorá sa uskutoční 22. a 23. júna vo Viedni. To vývoj cien ropy obrátilo a od svojich maxím zo začiatku mája klesla cena Brentu o vyše 6 % a cena americkej ropy WTI o viac než 9 %.Navyše aj produkcia ropy v USA pokračuje v raste. Za posledné dva roky sa zvýšila o viac než 27 % na 10,73 milióna barelov denne. Okrem toho podľa informácií spoločnosti Baker Hughes americké firmy zvýšili v minulom týždni počty prieskumných vrtov o 15 na 859. To je najvyšší počet vrtov od roku 2015 a signál, že produkcia v USA bude rásť aj naďalej.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.21 h SELČ 75,09 USD (64,32 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,35 USD. Ešte výraznejšie klesla cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 66,21 USD/barel, čo znamená, že oproti predchádzajúcej uzávierke klesla o 1,67 USD.(1 EUR = 1,1675 USD)