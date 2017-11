Ceny ropy pokračujú v raste, Brent je najdrahšia za vyše 2 roky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste, pričom severomorská ropa Brent stojí najviac od polovice roka 2015. Brent sa už obchoduje vysoko nad hranicou 61 USD (52,41 eura) za barel a americká WTI na úrovni okolo 55 USD za barel. Dôvodom zdražovania čierneho zlata sú aktuálne údaje, ktoré ukázali, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zlepšila dodržiavanie dohody o obmedzení ťažby.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa v stredu o 11.38 SEČ predával po 55,04 USD. To bolo o 66 centov viac než v utorok (31.10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Americká ropa si v utorok pripísala 23 centov a uzavrela na úrovni 54,38 USD za barel, čo bolo najvyššie od februára. Za celý október jej cena vyskočila o 4,7 %.Januárový kontrakt na ropu Brent sa o 11.43 SEČ predával po 61,66 USD. To bolo o 72 centov viac než v utorok na konci obchodovania na burze ICE. Predtým sa jeho cena dočasne dostala až na 61,70 USD za barel, čo bolo najviac od júla 2015. Cena decembrového kontraktu počas októbra vyskočila približne o 8 %.Ceny ropy v októbri vzrástli štvrtý mesiac po sebe. Experti však upozorňujú, že aktuálne zdraženie môže byť len dočasné a zachovanie býčieho výhľadu by si vyžadovalo výraznejšie zvýšenie dopytu.Produkcia OPEC v októbri klesla o 80.000 barelov denne na 32,78 milióna barelov denne, čo znamená, že plnenie dohodnutého zníženia ťažby dosiahlo 92 % po 86 % v septembri.