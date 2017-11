Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu prekročila 61 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali ďalší rast, pričom cena Brentu prekonala hranicu 61 USD a cena americkej WTI 55 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity podporuje rastúci dopyt vo svete, ako aj očakávania trhov, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa spolu s ostatnými veľkými producentmi koncom novembra dohodnú na ďalšom predĺžení programu o obmedzovaní produkcie. Ten predbežne platí do konca marca budúceho roka.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári vzrástla do 18.23 h SEČ o 83 centov na 61,45 USD (52,72 eura) za barel. Od júna, keď zaznamenala tohtoročné minimum, sa cena Brentu zvýšila zhruba o 40 %.Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 55,11 USD/barel, čo predstavuje rast o 57 centov. Aj cena WTI zaznamenala v porovnaní s tohtoročným minimom v júni výrazný rast. Za takmer päť mesiacov vzrástla o vyše 30 %. Čo sa týka vývoja cien ropy za celý týždeň, v obidvoch prípadoch sa očakáva rast.(1 EUR = 1,1657 USD)