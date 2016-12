Ceny ropy pokračujú v raste, cena WTI prekročila 54 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli už štvrtý deň po sebe, pričom cena americkej WTI sa posunula nad 54 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú očakávania trhov v súvislosti s obmedzením ťažby ropy od januára, na čom sa pred niekoľkými týždňami dohodli najväčší producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a štátov mimo ropného kartelu. Dohoda počíta s tým, že denná produkcia by mala od januára klesnúť takmer o 1,8 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári vzrástla do 17.10 h SEČ o 28 centov na 56,37 USD (54,20 eura) za barel. Najvyššiu úroveň zaznamenala cena Brentu v poslednom období 12. decembra, keď dosiahla 57,89 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od júla 2015.Zvýšila sa aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Cena tejto ropy s februárovým kontraktom vzrástla o 25 centov na 54,15 USD za barel. Cena WTI sa tak posunula bližšie k ročnému maximu, ktoré dosiahla 12. decembra, a to na úrovni 54,51 USD/barel.