Ceny ropy pokračujú v raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 22. mája (TASR) - Ceny ropy pokračovali v raste aj na začiatku nového týždňa. Podporili ich vyhliadky na predĺženie dohody o obmedzení ťažby. Americká WTI sa obchoduje vysoko na hranicou 50 USD (44,73 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa dnes ráno o 7.53 SELČ predával po 50,74 USD. To bolo o 41 centov alebo 0,81 % viac než v piatok (19. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si počas piatka pripísal 98 centov alebo 2 % a uzavrel obchodovanie na úrovni 50,33 USD za barel. Cena americkej ropy za celý uplynulý týždeň vyskočila o 5 %.Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes ráno zdražel o 42 centov alebo 0,78 % na 54,03 USD za barel.Ceny čierneho zlata podporil nárast očakávaní, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšie producentské štáty, ako je napríklad Rusko, predĺžia dohodu o znížení ťažby až do budúceho roka. Platnosť dohody sa mala skončiť v polovici tohto roka. Predstavitelia OPEC sa vo štvrtok (25. 5.) stretnú vo Viedni.Saudskoarabský minister energetiky Chálid Fálih v nedeľu (21. 5.) povedal, že väčšina producentov podporuje predĺženie dohody o obmedzení produkcie o ďalších 9 mesiacov. To by mohlo spôsobiť pokles globálnych ropných rezerv a rast cien.