Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. októbra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste, pričom cena americkej ľahkej ropy WTI sa posunula vyššie nad úroveň 51 USD za barel (159 litrov). Mierny rast zaznamenala aj cena ropy Brent.Tempo rastu však už nedosahuje takú úroveň ako v utorok (10.10.), keď ceny ropy potiahli optimistické vyjadrenia predstaviteľov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že po období nadmerných zásob komodity sa trh postupne začína dostávať do rovnováhy. Trhy teraz čakajú na správu Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. Na druhý deň by kľúčovú správu malo vydať americké ministerstvo energetiky. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že zásoby ropy za minulý týždeň klesli, tretí týždeň po sebe.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla do 19.39 h SELČ o 23 centov na 56,84 USD (48,05 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa zvýšila o 33 centov na 51,25 USD za barel.(1 EUR = 1,1830 USD)