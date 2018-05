Ceny ropy pokračujú v raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 17. mája (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok ráno v raste. Referenčná európska ropa Brent už začína atakovať hranicu 80 USD (67,89 eura) za barel, čo je úroveň, na ktorej sa jej cena nachádzala naposledy v novembri 2014. Dôvodom je pokles ponuky na trhu a vysoký dopyt.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa vo štvrtok ráno o 8.34 SELČ predával po 71,67 USD. To bolo o 18 centov alebo 0,25 % viac než v stredu (16. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent zdražel o 7 centov alebo 0,09 % na 79,35 USD za barel.Podľa expertov banky ANZ cena Brentu by sa mohla dostať nad hranicu 80 USD za barel, keďže geopolitické riziká naďalej podporujú ceny čierneho zlata. Ďalším faktorom bol prekvapivý pokles zásob v USA. Ropné rezervy sa v uplynulom týždni (do 11.5.) znížili o 1,4 milióna barelov na 432,34 milióna barelov, uviedlo v stredu americké ministerstvo energetiky.(1 EUR = 1,1784 USD)